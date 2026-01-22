Трамп веде діалог з Путіним на рівних і може зупинити війну, - Зеленський

"Це їхнє рішення, продовжувати війну чи ні. Але ми хочемо зупинити цю війну. І тому я думаю, що президент Трамп може, він дійсно може, тому що він веде діалог з Путіним. Не всі ведуть діалог, навіть просто діалог. Він веде діалог з Путіним на рівних", - йдеться у заяві президента.

Зеленський зазначив, що Сполучені Штати набагато сильніші за Росію. Він наголосив, що армія США набагато сильніша за російську завдяки досвіду війни України.

"Вони хочуть знайти компроміси. Ви знаєте, що ми відкриті для різних кроків, і я сказав, що це компроміси двох сторін. Тож росіяни не виграють цю війну. Вони не виграли, вони не виграють", - сказав він.

Президент України наголосив, що не впевнений у бажанні російського диктатора закінчити війну в такій ситуації, в якій він знаходиться. Зокрема, з втратами і без цілей, які він хотів досягти на самому початку війни.

Зеленський зауважив, що економіка Росії дійсно виснажена, а її армія втомлена. Він додав, що й армія України втомлена, але, підкреслив президент, "ми чесні і говоримо про це".

"Ми робимо все, що можемо, разом із нашими солдатами, і вони роблять все, що можуть. Але 35 000, як я сказав сьогодні, 35 000 загиблих російських солдатів на місяць. І ця цифра буде зростати", - заявив він.