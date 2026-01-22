У ворога за добу - значні втрати в артилерії, дронах та живій силі, - Генштаб

Станом на 22 січня втрати росіян за добу склали понад 1000 окупантів, майже 700 дронів та 53 артилерійські системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 22 січня 2026 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

Ситуація на фронті

Нагадаємо, згідно з останнім зведенням Генштабу, станом на вечір 21 січня на фронті за добу відбулось 140 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Куп'янськ, Покровськ, Мирноград, Гуляйполе - стратегічні цілі росіян, але поки міста досі під контролем Сил Оборони ЗСУ. Втім зазначимо, що пропаганда ворога іноді видає бажане за дійсне, "присвоюючи" собі ці території на просторах інтернету та ТВ.

Також відомо про план росіян щодо Сумської і Харківської областей. Він полягає у тому, щоб створити там "зону контролю" вздовж кордону. При цьому на Лиманському напрямку ворог хоче взяти під контроль Лиман і далі просуватися в бік Слов'янсько-Краматорської агломерації.

Водночас у Вовчанську росіяни закріплюються в північній частині міста. При цьому просунутися на південь для них усе ще проблематично.

Як ми писали, міністр оборони України Михайло Федоров заявляв: наразі ціль України - завдавати ворогу втрат на рівні 50 тисяч військових щомісяця.