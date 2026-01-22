Трамп ведет диалог с Путиным на равных и может остановить войну, - Зеленский

"Это их решение, продолжать войну или нет. Но мы хотим остановить эту войну. И поэтому я думаю, что президент Трамп может, он действительно может, потому что он ведет диалог с Путиным. Не все ведут диалог, даже просто диалог. Он ведет диалог с Путиным на равных", - говорится в заявлении президента.

Зеленский отметил, что Соединенные Штаты гораздо сильнее России. Он отметил, что армия США гораздо сильнее российской благодаря опыту войны Украины.

"Они хотят найти компромиссы. Вы знаете, что мы открыты для различных шагов, и я сказал, что это компромиссы двух сторон. Поэтому россияне не выиграют эту войну. Они не выиграли, они не выиграют", - сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что не уверен в желании российского диктатора закончить войну в такой ситуации, в которой он находится. В частности, с потерями и без целей, которые он хотел достичь в самом начале войны.

Зеленский отметил, что экономика России действительно истощена, а ее армия уставшая. Он добавил, что и армия Украины уставшая, но, подчеркнул президент, "мы честны и говорим об этом".

"Мы делаем все, что можем, вместе с нашими солдатами, и они делают все, что могут. Но 35 000, как я сказал сегодня, 35 000 погибших российских солдат в месяц. И эта цифра будет расти", - заявил он.