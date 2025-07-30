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Трамп вдарить тарифами по одному з найбільших торговельних партнерів Росії

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп пообіцяв запровадити мита проти Індії. Одна з причин - її торгівля з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера в соцмережі Truth Social.

Трамп зазначив, що хоча Індія є другом США, за ці роки з нею вели порівняно небагато торгівлі, оскільки її "тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі". Також Індія має "найжорсткіші та найнеприємніші нетарифні торговельні бар'єри серед усіх країн".

"Крім того, вони завжди закуповували переважну більшість свого військового обладнання у РФ і є найбільшим покупцем енергоресурсів у Росії поряд із Китаєм - у той час як усі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні - усе це погано. Тому Індія обкладатиметься тарифом у розмірі 25% і отримає штраф за зазначене вище, починаючи з першого серпня", - наголосив президент.

Погрози Трампа про вторинні тарифи

Нагадаємо, лише кілька тижнів тому президент США Дональд Трамп заявив, що введе проти Росії 100% вторинні тарифи, якщо вона за 50 днів не укладе мирну угоду з Україною.

Учора, 29 липня, американський лідер зазначив, що дедлайн скорочується до 10 днів. За його словами, причин чекати більше немає, оскільки відповідь Росії на його ультиматум уже очевидна.

Варто зауважити, що такі тарифи загрожують і Індії, оскільки вона є одним із найбільших імпортерів російської нафти.

Нещодавно міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі запевняв, що якщо Трамп введе вторинні тарифи, то його країна відмовиться від російської нафти.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиІндіяДональд ТрампВійна в Україні