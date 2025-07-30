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Трамп ударит тарифами по одному из крупнейших торговых партнеров России

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины протий Индии. Одна из причин - ее торговля с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американского лидера в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что хотя Индия является другом США, за эти годы с ней вели сравнительно немного торговли, поскольку ее "тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире". Также у Индии "самые жесткие и неприятные нетарифные торговые барьеры среди всех стран".

"Кроме того, они всегда закупали подавляющее большинство своего военного оборудования у РФ и являются крупнейшим покупателем энергоресурсов у России наряду с Китаем - в то время как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине - все это плохо. Поэтому Индия будет облагаться тарифом в размере 25% и получит штраф за указанное выше, начиная с первого августа", - подчеркнул президент. 

Угрозы Трампа о вторичных тарифах

Напомним, только несколько недель президент США Дональд Трамп заявил, что введет против России 100% вторичные тарифы, если она за 50 дней не заключит мирную сделку с Украиной.

Вчера, 29 июля, американский лидер отметил, что дедлайн сокращается до 10 дней. По его словам, причин ждать больше нет, поскольку ответ России на его ультиматум уже очевиден.

Стоит заметить, что такие тарифы грозят и Индии, поскольку она является одним из крупнейших импортеров российской нефти.

Недавно министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заверял, что если Трамп введет вторичные тарифы, то его страна откажется от российской нефти.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиИндияДональд ТрампВойна в Украине