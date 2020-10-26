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Трамп уволит глав ЦРУ и Пентагона в случае переизбрания

Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп планирует уволить директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джину Хаспел и министра обороны Марка Эспера. Он это сделает в случае переизбрания на второй срок.

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Об этом сообщает Axios.

Кроме того, Трамп рассматривает возможность отставки директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рэя.

Один из собеседников издания заявил, что Трамп уже давно отправил бы этих чиновников в отставку, поскольку им не доверяют в окружении президента. Однако сделать это Трамп не может до выборов 3 ноября.

Ранее сообщалось, что новым главой Министерства обороны США может стать Роберт Уилки, который в настоящее время возглавляет Министерство по делам ветеранов.

Напомним, Трамп заявил, что обеспечит мирный переход власти в случае своего поражения на выборах, которые пройдут 3 ноября.

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