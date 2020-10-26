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Трамп звільнить голів ЦРУ і Пентагону у разі переобрання

Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп планує звільнити директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джину Хаспел і міністра оборони Марка Еспера. Він це зробить в разі переобрання на другий термін.

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Про це повідомляє Axios.

Крім того, Трамп розглядає можливість відставки директора Федерального бюро розслідувань (ФБР) Крістофера Рея.

Один зі співрозмовників видання заявив, що Трамп уже давно відправив би цих чиновників у відставку, оскільки їм не довіряють в оточенні президента. Однак зробити це Трамп не може до виборів 3 листопада.

Раніше повідомлялося, що новим главою Міністерства оборони США може стати Роберт Уілкі, який в даний час очолює Міністерство у справах ветеранів.

Нагадаємо, Трамп заявив, що забезпечить мирний перехід влади в разі свого поразки на виборах, які відбудуться 3 листопада.

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