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Выборы в США: Трамп обещает мирную передачу власти в случае поражения

США, Пятница 16 октября 2020 07:03
Выборы в США: Трамп обещает мирную передачу власти в случае поражения
Фото: Дональд Трамп (flickr)
Автор: РБК-Украина

Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспечит мирный переход власти в случае своего поражения на выборах, которые пройдут 3 ноября. Он говорит, что хочет честных выборов.

Об этом Трамп сказал во время своего предвыборного мероприятия в Майами, передает телеканал NBC.

Ведущая спросила американского президента, может ли он гарантировать мирную передачу власти в случае проигрыша.

"Да, я обеспечу мирный переход власти. Но я хочу, чтобы это были честные выборы", - ответил Трамп.

Он добавил, что сейчас его команда чувствует уверенность в своей победе.

Напомним, более 17 млн избирателей досрочно проголосовали на выборах президента США.

Ранее комиссия по президентским дебатам США приняла решение об отмене второго раунда теледебатов президента Дональда Трампа и кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Мероприятие было намечено на четверг, 15 октября.

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