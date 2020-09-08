Трамп может уволить Эспера с поста главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп недоволен нынешним главой Пентагона Марком Эспером. Новым главой Министерства обороны США может стать Роберт Уилки, который в настоящее время возглавляет Министерство по делам ветеранов.



Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в администрации американского президента.

По их словам, Трамп общался со своими советниками на тему возможного увольнения Эспера и назначения на пост главы Пентагона Уилки.

По данным издания, в Белом доме рассматривали еще несколько кандидатур на пост главы оборонного ведомства.

По мнению источников, Трамп не планирует увольнять Марка Эспера до президентских выборов, которые пройдут в ноябре.

в начале августа агентство Bloomberg сообщило о том, что Трамп рассматривает возможность снятия Эспера с должности в случае победы на выборах.

Трамп назвал своего экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона "придурком" за его слова о письмах лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.