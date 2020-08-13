Трамп сменит главу Пентагона в случае переизбрания, - Bloomberg

Фото: Марк Эспер (flickr.com secdef)

Трамп не одобряет действия Эспера

Президент США Дональд Трамп планирует сменить главу Пентагона Марка Эспера после выборов в ноябре. Сам Эспер намерен уйти независимо от результатов выборов.

Об этом пишет Bloomberg.

Ссылаясь на источники, издание сообщет, что Эспер планирует сам уйти в скором времени.

Отмечается, что Трамп был разочарован тем, что Эспер, который занял свой пост в июле 2019 года, не сделал больше для его публичной защиты по ключевым вопросам, включая сообщения о том, что Россия заплатила боевикам Талибана "награду" за убийство американских войск в Афганистане.

Трамп также был возмущен тем, что Эспер в июне публично выступил против идеи использования действующей армии для сдерживания общенациональных протестов против расизма.

Официальный представитель Белого дома Джадд Дир заявил, що в настоящее время в администрации нет кадровых объявлений, и было бы неуместно строить предположения об изменениях после выборов или во время второго срока".

Чиновник, близкий к Эсперу, добавил, что тот намерен служить до тех пор, "пока Трамп этого хочет".

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Джо Байден выбрал сенатора Камалу Харрис своим кандидатом на пост вице-президента.

РБК-Украина писало, что кандидат в президенты США Джо Байден может победить действующую власть на выборах с вероятностью 91%.