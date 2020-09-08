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Трамп може звільнити Еспера з поста глави Пентагону

Автор: РБК-Україна

Президент США Дональд Трамп незадоволений нинішнім главою Пентагону Марком Еспером. Новим очільником Міністерства оборони США може стати Роберт Уілкі, який зараз очолює Міністерство у справах ветеранів.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела в адміністрації американського президента.

За їхніми словами, Трамп спілкувався зі своїми радниками на тему можливого звільнення Еспера і призначення на пост глави Пентагону Уілкі.

За даними видання, в Білому домі розглядали ще кілька кандидатур на пост глави оборонного відомства.

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На думку джерел, Трамп не планує звільняти Марка Еспера до президентських виборів, які пройдуть в листопаді.

У Білому домі, Департаменті у справах ветеранів і Пентагоні відмовилися коментувати цю інформацію.

Нагадаємо, на початку серпня агентство Bloomberg повідомило про те, що Трамп розглядає можливість зняття Еспера з посади в разі перемоги на виборах.

Раніше Трамп назвав свого екс-радника з національної безпеки Джона Болтона "недоумком" за його слова про листи лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Прогноз погоди
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Новини України ПентагонСполучені Штати АмерикиДональд Трамп