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Трамп резко высказался о своем экс-советнике по нацбезопасности

Вашингтон, Понедельник 07 сентября 2020 21:23
Трамп резко высказался о своем экс-советнике по нацбезопасности
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Максим Зайченко

Президент США Дональд Трамп назвал своего экс-советника по национальной безопасности Джона Болтона "придурком" за его слова о письмах лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. По словам Трампа, Болтон не понимал сарказма.

Об этом президент США написал в Twitter.

"Только что услышал, что этот ненормальный Джон Болтон говорил о том факте, что я обсуждал "любовные письма от Ким Чен Ына", как будто я относился к ним только так. Естественно, это был просто сарказм. Болтон был таким придурком", - написал Трамп.

Президент США и лидер КНДР неоднократно обменивались письмами. Их содержание держится в секрете, но Трамп называл их "прекрасными письмами".

Напомним, ранее Трамп заявил, что Болтон должен сесть в тюрьму за публикацию мемуаров о Белом доме. По его мнению, книга Болтона содержит секретную информацию.

Отметим, Болтон неоднократно критиковал Трампа в СМИ, за что Трамп нелестно о нем отзывался.

Напомним, 10 сентября Трамп сообщил, что уволил Болтона с должности советника по национальной безопасности, поскольку не согласен со многими из его предложений. По словам американского лидера, Болтон не ладил с другими сотрудниками администрации.

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