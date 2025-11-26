Трамп уточнив, коли Віткофф вирушить до Путіна щодо мирної угоди

"Вони, як я розумію, зустрінуться з президентом Путіним наступного тижня в Москві", - повідомив Трамп.

Також він не виключив, що Віткофф, імовірно, поїде в російську столицю разом із його зятем Джаредом Кушнером, який брав участь у переговорах щодо мирного плану в Женеві.

"Не впевнений щодо Джареда, але він залучений у процес, розумний хлопець", - заявив глава Білого дому.