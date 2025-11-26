Трамп уточнил, когда Уиткофф отправится к Путину по мирной сделке

"Они, как я понимаю, встретятся с президентом Путиным на следующей неделе в Москве", - сообщил Трамп.

Также он не исключил, что Уиткофф, вероятно, поедет в российскую столицу вместе с его зятем Джаредом Кушнером, который участвовал на переговорах по мирному плану в Женеве.

"Не уверен насчёт Джареда, но он вовлечен в процесс, умный парень", - заявил глава Белого дома.