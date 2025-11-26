RU

Трамп уточнил, когда Уиткофф отправится к Путину по мирной сделке

Фото: спецпрдставитель президента США Стив Уиткофф с главой Кремля Владимиром Путиным (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Американский лидер Дональд Трамп уточнил, когда его спецпредставитель Стив Уиткофф отправится в Москву на переговоры по мирной сделке, на встречу с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

"Они, как я понимаю, встретятся с президентом Путиным на следующей неделе в Москве", - сообщил Трамп.

Также он не исключил, что Уиткофф, вероятно, поедет в российскую столицу вместе с его зятем Джаредом Кушнером, который участвовал на переговорах по мирному плану в Женеве.

"Не уверен насчёт Джареда, но он вовлечен в процесс, умный парень", - заявил глава Белого дома.

Переговоры по мирному плану США

Напомним, накануне Трамп заявил, что Уиткофф проведет переговоры Путиным в Москве, а министр армии Дэн Дрисколл - с украинской стороной, чтобы продвинуть согласование мирного плана между США, Украиной и Россией.

Что касается продвижения по так называемому мирному плану США, на днях украинская сторона, европейцы и американские представители провели переговоры в Женеве. В результате, как сообщали СМИ, вместо 28 пунктов плана оставили 19.

Якобы исключили из мирного плана, в частности, территориальные уступки РФ и сокращение численности украинской армии.

В то же время в Кремле заявили, что не примут план, если в нем не будут предусмотрены условия, озвученные Путиным на Аляске, когда он встречался с Трампом 15 августа.

