Трамп впевнений, що війну в Україні вдасться завершити

Під час спілкування з журналістами Трамп заявив, що ніхто не був більш жорстким щодо Росії, ніж він. Також президент США додав, що незадоволений ситуацією з війною в Україні.

"Це пов'язано з газопроводом, як знаєте, "Північним потоком-2" і багатьма іншими речами. Але я незадоволений. Я незадоволений усією цією ситуацією... Вона нас не стосується, тому що це не наші солдати. Але вони зазнають втрат", - сказав Трамп.

За словами глави Білого дому, раніше втрати між Україною і Росією були 5000 солдатів, а тепер 7000 щотижня. Водночас він вірить, що війну вдасться закінчити.

"Це така жахлива трата людського життя. Так що ні, мене зовсім не тішить те, що там відбувається, скажу вам. Думаю, це буде врегульовано... ми це вирішимо. Я вірю, що ми зможемо досягти врегулювання", - додав він.

Варто зазначити, що про своє невдоволення Трамп висловився, відповідаючи на запитання з приводу обстрілу України в ніч на неділю. Тоді в Києві внаслідок атаки горіла будівля Кабміну і житлові будинки.

Також Трамп знову заявив, що закінчив сім воєн, і у випадку з Україною він сказав би те саме, якби не один нюанс.

"Цю (війну в Україні - ред.), я б сказав, можна було б, напевно, вирішити найлегше. Але з війною ніколи не знаєш, у що вплутуєшся", - резюмував президент США.