Трамп уверен, что войну в Украине удастся завершить

В ходе общения с журналистами Трамп заявил, что никто не был более жестким в отношении России, чем он. Также президент США добавил, что недоволен ситуацией с войной в Украине.

"Это связано с газопроводом, как знаете, "Северным потоком-2" и многими другими вещами. Но я недоволен. Я недоволен всей этой ситуацией... Она нас не касается, потому что это не наши солдаты. Но они несут потери", - сказал Трамп.

По словам главы Белого дома, раньше потери между Украиной и Россией были 5000 солдат, а теперь 7000 каждую неделю. В то же время он верит, что войну получится закончить.

"Это такая ужасная трата человеческой жизни. Так что нет, меня совсем не радует то, что там происходит, скажу вам. Думаю, это будет урегулировано... мы это решим. Я верю, что мы сможем достичь урегулирования", - добавил он.

Стоит отметить, что о своем недовольстве Трамп высказался отвечая на вопрос по поводу обстрела Украины в ночь на воскресенье. Тогда в Киеве результате атаки горело здание Кабмина и жилые дома.

Также Трамп вновь заявил, что закончил семь войн, и в случае с Украиной он сказал бы тоже самое, если бы не один нюанс.

"Эту (войну в Украине - ред.), я бы сказал, можно было бы, наверное, решить легче всего. Но с войной никогда не знаешь, во что ввязываешься", - резюмировал президент США.