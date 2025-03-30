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Трамп упевнений в анексії Гренландії: це 100% станеться

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Дональд Трамп висловив впевненість у тому, що США візьмуть контроль над Гренландією. Він вважає, що це 100% станеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в інтерв'ю NBC News.

Трамп заявив, що у нього "абсолютно точно" були реальні розмови про анексію Гренландії".

"Ми отримаємо Гренландію. Так, 100%", - заявив президент США, коментуючи можливість анексії острова.

За його словами, існує "хороша ймовірність" того, що США здійснять це без застосування військової сили", але додав, що "нічого не знімає зі столу".

На питання про те, який сигнал анексія Гренландії надішле Росії і решті світу, Трамп відповів, що "не думає про це". 

"Мене це не хвилює. Гренландія - це дуже окрема тема, зовсім інша. Це міжнародний мир. Це міжнародна безпека і сила", - сказав він.

 

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Дональд ТрампСполучені Штати АмерикиГренландия