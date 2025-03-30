Трамп упевнений в анексії Гренландії: це 100% станеться

Трамп заявив, що у нього "абсолютно точно" були реальні розмови про анексію Гренландії".

"Ми отримаємо Гренландію. Так, 100%", - заявив президент США, коментуючи можливість анексії острова.

За його словами, існує "хороша ймовірність" того, що США здійснять це без застосування військової сили", але додав, що "нічого не знімає зі столу".

На питання про те, який сигнал анексія Гренландії надішле Росії і решті світу, Трамп відповів, що "не думає про це".

"Мене це не хвилює. Гренландія - це дуже окрема тема, зовсім інша. Це міжнародний мир. Це міжнародна безпека і сила", - сказав він.