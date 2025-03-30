Трамп уверен в аннексии Гренландии: это 100% произойдет

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что США возьмут контроль над Гренландией. Он считает, что это 100% произойдет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в интервью NBC News.
Трамп заявил, что у него "совершенно точно" были реальные разговоры об аннексии Гренландии".
"Мы получим Гренландию. Да, 100%", - заявил президент США, комментируя возможность аннексии острова.
По его словам, существует "хорошая вероятность" того, что США осуществят это "без применения военной силы", но добавил, что "ничего не снимает со стола".
На вопрос о том, какой сигнал аннексия Гренландии пошлет России и остальному миру, Трамп ответил, что "не думает об этом".
"Меня это не волнует. Гренландия - это очень отдельная тема, совсем другая. Это международный мир. Это международная безопасность и сила", - сказал он.
Напомним, что Дональд Трамп после победы на выборах возобновил разговоры о покупке Гренландии. Он объясняет это тем, что контроль США над островом нужен для безопасности.
В Гренландии, которая является полуавтономной территорией Дании, выступили против присоединения к США. На острове прошли протесты против политики Трампа. Дания также отвергает возможность покупки острова.
На днях Гренландию посетил вице-президент США Джей Ди Вэнс с женой. Во время визита он заявил, что США пока не будут увеличивать количество войск в Гренландии, но нацелены на ее безопасность.
В Дании посоветовали Вэнсу изменить тон заявлений по Гренландии и призвали совместно работать над безопасностью в Арктике. Глава МИД Дании напомнил, что Гренландия также является частью НАТО.
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