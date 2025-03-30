Трамп уверен в аннексии Гренландии: это 100% произойдет

Трамп заявил, что у него "совершенно точно" были реальные разговоры об аннексии Гренландии".

"Мы получим Гренландию. Да, 100%", - заявил президент США, комментируя возможность аннексии острова.

По его словам, существует "хорошая вероятность" того, что США осуществят это "без применения военной силы", но добавил, что "ничего не снимает со стола".

На вопрос о том, какой сигнал аннексия Гренландии пошлет России и остальному миру, Трамп ответил, что "не думает об этом".

"Меня это не волнует. Гренландия - это очень отдельная тема, совсем другая. Это международный мир. Это международная безопасность и сила", - сказал он.