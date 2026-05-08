Трамп уперше прокоментував ситуацію з хантавірусом

Що передувало

Круїзний лайнер MV Hondius опинився у вимушеній зупинці біля узбережжя Кабо-Верде через спалах хантавірусу, який уже призвів до загибелі щонайменше трьох людей.

За даними ЗМІ, на борту підтверджено один лабораторний випадок інфекції, ще п’ятеро осіб перебувають під підозрою.

Круїз стартував 20 березня в Аргентині та мав завершитися 4 травня. На момент інциденту на судні перебувало близько 150 пасажирів.

Першим захворів і помер 70-річний громадянин Нідерландів. Згодом його 69-річна дружина також померла в лікарні у Йоганнесбурзі під час підготовки до евакуації. Третій загиблий - також громадянин Нідерландів, його тіло залишається на борту судна.

Відомо, що серед екіпажу є п’ятеро громадян України.

Наразі лайнер після кількох днів стоянки біля Кабо-Верде прямує до Канарських островів Іспанії. Після прибуття судна буде проведено медичне обстеження всіх пасажирів та членів екіпажу.