Трамп впервые прокомментировал ситуацию с хантавирусом

10:47 08.05.2026 Пт
2 мин
Что сказал президент США
aimg Ирина Глухова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал ситуацию, связанную с хантавирусом. Этот вирус нашли на борту круизного лайнера после того, как трое пассажиров умерли.

По словам Трампа, его уже проинформировали о ситуации.

"Надеемся, что ситуация полностью под контролем", - отметил он.

Также президент США сообщил, что в ближайшее время ожидается детальный отчет.

"Я думаю, что завтра мы подготовим полный отчет об этом. У нас много людей - много замечательных людей - изучают этот вопрос. Надеемся, что все будет хорошо", - сказал Трамп.

Что предшествовало

Круизный лайнер MV Hondius оказался в вынужденной остановке у побережья Кабо-Верде из-за вспышки хантавируса, который уже привел к гибели по меньшей мере трех человек.

По данным СМИ, на борту подтвержден один лабораторный случай инфекции, еще пять человек находятся под подозрением.

Круиз стартовал 20 марта в Аргентине и должен был завершиться 4 мая. На момент инцидента на судне находилось около 150 пассажиров.

Первым заболел и умер 70-летний гражданин Нидерландов. Впоследствии его 69-летняя жена также умерла в больнице в Йоханнесбурге во время подготовки к эвакуации. Третий погибший - также гражданин Нидерландов, его тело остается на борту судна.

Известно, что среди экипажа есть пятеро граждан Украины.

Сейчас лайнер после нескольких дней стоянки у Кабо-Верде направляется к Канарским островам Испании. По прибытии судна будет проведено медицинское обследование всех пассажиров и членов экипажа.

Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВирус