Трамп уперше поговорив з новим прем'єром Канади

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Канади Марк Карні провели телефонну розмову. Вони домовилися про зустріч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в Truth Social.
"Я щойно закінчив розмову з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Це була надзвичайно продуктивна розмова, ми зійшлися в думках з багатьох питань і зустрінемося відразу після майбутніх виборів у Канаді (відбудуться 28 квітня - ред.)", - написав Трамп.
За його словами, він хоче обговорити з Карні елементи політики, бізнесу і всіх інших чинників, які "в підсумку будуть корисні як для Сполучених Штатів Америки, так і для Канади".
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп досить різко відгукувався про Канаду. Зокрема, він захотів, щоб Канада стала "51-м штатом" США.
Американський лідер погрожував, що може здійснити таку ідею за допомогою економічного тиску.
Зокрема, Трамп ввів 25% мита на товари з Канади. Після цього він підняв мита на сталь і алюміній з Канади до 50%.
Також Трамп кілька разів називав попередника Карні Джастіна Трюдо "губернатором" штату Канада.
Нещодавно Карні обіцяв, що Канада продовжить запроваджувати заходи у відповідь, якщо Трамп вирішить запровадити нові мита.
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