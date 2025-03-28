Трамп уперше поговорив з новим прем'єром Канади

"Я щойно закінчив розмову з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Це була надзвичайно продуктивна розмова, ми зійшлися в думках з багатьох питань і зустрінемося відразу після майбутніх виборів у Канаді (відбудуться 28 квітня - ред.)", - написав Трамп.

За його словами, він хоче обговорити з Карні елементи політики, бізнесу і всіх інших чинників, які "в підсумку будуть корисні як для Сполучених Штатів Америки, так і для Канади".