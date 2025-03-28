Трамп впервые поговорил с новым премьером Канады

Скандальные заявления Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп достаточно резко отзывался о Канаде. В частности, он захотел, чтобы Канада стала "51-м штатом" США.

Американский лидер угрожал, что может осуществить такую идею при помощи экономического давления.

В частности, Трамп ввел 25% пошлины на товары из Канады. После этого он поднял пошлины на сталь и алюминий из Канады до 50%.

Также Трамп несколько раз называл предшественника Карни Джастина Трюдо "губернатором" штата Канада.

Недавно Карни обещал, что Канада продолжит вводить ответные меры, если Трамп решит ввести новые пошлины.

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