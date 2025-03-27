Трамп запровадить мита на імпортні авто. Прем'єр Канади погрожує заходами у відповідь

Президент США Дональд Трамп анонсував введення 25% мит на імпортні автомобілі. Канада обіцяє відреагувати і не виключає заходів у відповідь.

Про це заявив канадський прем'єр-міністр Марк Карні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми захистимо наших працівників, ми захистимо наші компанії, ми захистимо нашу країну, і ми захистимо її разом", - сказав він.

Як пише Reuters, мита, судячи з усього, завдадуть шкоди високоінтегрованій північноамериканській автомобільній промисловості.

Крім того, Канада вже оголосила про пакет відповідних мит на загальну суму 155 млрд канадських доларів. Згідно із заявою країни, вони вводитимуться поетапно залежно від дій Трампа.

На запитання про те, коли відреагує Канада, Карні відповів, що це станеться скоро, але жодних подробиць не навів.

"У нас є варіанти. Ми можемо ввести відповідні мита", - заявив прем'єр.

Карні, який уже розмірковував про нетарифні заходи, як-от запровадження експортних мит на постачання товарів до США, заявив, що було б доречно незабаром поговорити з Трампом. Обидва лідери не спілкувалися відтоді, як Карні вступив на посаду прем'єр-міністра на початку березня.