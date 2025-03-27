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Трамп запровадить мита на імпортні авто. Прем'єр Канади погрожує заходами у відповідь

Четвер 27 березня 2025 05:35
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Трамп запровадить мита на імпортні авто. Прем'єр Канади погрожує заходами у відповідь Фото: прем'єр-міністр Канади Марк Карні (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп анонсував введення 25% мит на імпортні автомобілі. Канада обіцяє відреагувати і не виключає заходів у відповідь.

Про це заявив канадський прем'єр-міністр Марк Карні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми захистимо наших працівників, ми захистимо наші компанії, ми захистимо нашу країну, і ми захистимо її разом", - сказав він.

Як пише Reuters, мита, судячи з усього, завдадуть шкоди високоінтегрованій північноамериканській автомобільній промисловості.

Крім того, Канада вже оголосила про пакет відповідних мит на загальну суму 155 млрд канадських доларів. Згідно із заявою країни, вони вводитимуться поетапно залежно від дій Трампа.

На запитання про те, коли відреагує Канада, Карні відповів, що це станеться скоро, але жодних подробиць не навів.

"У нас є варіанти. Ми можемо ввести відповідні мита", - заявив прем'єр.

Карні, який уже розмірковував про нетарифні заходи, як-от запровадження експортних мит на постачання товарів до США, заявив, що було б доречно незабаром поговорити з Трампом. Обидва лідери не спілкувалися відтоді, як Карні вступив на посаду прем'єр-міністра на початку березня.

Що передувало

Нагадаємо, у середу 26 березня Дональд Трамп анонсував, що США запровадять 25% тариф на всі автомобілі, які потрапляють на територію Сполучених Штатів (йдеться про ввезення авто для купівлі/продажу, вироблених за кордоном). Нові заходи, які раніше Трамп відклав, почнуть діяти з 2 квітня. Водночас він зазначив, що якщо компанія виробляє автомобіль на території США - тоді тарифу не буде.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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