Трамп уперше поговорив з новим прем'єром Канади

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Канади Марк Карні провели телефонну розмову. Вони домовилися про зустріч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Трампа в Truth Social.

"Я щойно закінчив розмову з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Це була надзвичайно продуктивна розмова, ми зійшлися в думках з багатьох питань і зустрінемося відразу після майбутніх виборів у Канаді (відбудуться 28 квітня - ред.)", - написав Трамп. За його словами, він хоче обговорити з Карні елементи політики, бізнесу і всіх інших чинників, які "в підсумку будуть корисні як для Сполучених Штатів Америки, так і для Канади".