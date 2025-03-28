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Трамп впервые поговорил с новым премьером Канады

Вашингтон, Пятница 28 марта 2025 18:28
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Трамп впервые поговорил с новым премьером Канады Фото: президент США Дональд Трамп и премьер Канады Марк Карни (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни провели телефонный разговор. Они договорились о встрече.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в Truth Social.

"Я только что закончил разговор с премьер-министром Канады Марком Карни. Это был чрезвычайно продуктивный разговор, мы сошлись во мнениях по многим вопросам и встретимся сразу после предстоящих выборов в Канаде (пройдут 28 апреля - ред.)", - написал Трамп.

По его словам, он хочет обсудить с Карни элементы политики, бизнеса и всех других факторов, которые "в итоге будут полезны как для Соединенных Штатов Америки, так и для Канады".

Скандальные заявления Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп достаточно резко отзывался о Канаде. В частности, он захотел, чтобы Канада стала "51-м штатом" США.

Американский лидер угрожал, что может осуществить такую идею при помощи экономического давления.

В частности, Трамп ввел 25% пошлины на товары из Канады. После этого он поднял пошлины на сталь и алюминий из Канады до 50%.

Также Трамп несколько раз называл предшественника Карни Джастина Трюдо "губернатором" штата Канада.

Недавно Карни обещал, что Канада продолжит вводить ответные меры, если Трамп решит ввести новые пошлины.

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Соединенные Штаты Америки Канада Дональд Трамп
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