Трамп впервые поговорил с новым премьером Канады

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни провели телефонный разговор. Они договорились о встрече.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в Truth Social.

"Я только что закончил разговор с премьер-министром Канады Марком Карни. Это был чрезвычайно продуктивный разговор, мы сошлись во мнениях по многим вопросам и встретимся сразу после предстоящих выборов в Канаде (пройдут 28 апреля - ред.)", - написал Трамп. По его словам, он хочет обсудить с Карни элементы политики, бизнеса и всех других факторов, которые "в итоге будут полезны как для Соединенных Штатов Америки, так и для Канады".