Трамп впервые поговорил с новым премьером Канады
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Марк Карни провели телефонный разговор. Они договорились о встрече.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в Truth Social.
"Я только что закончил разговор с премьер-министром Канады Марком Карни. Это был чрезвычайно продуктивный разговор, мы сошлись во мнениях по многим вопросам и встретимся сразу после предстоящих выборов в Канаде (пройдут 28 апреля - ред.)", - написал Трамп.
По его словам, он хочет обсудить с Карни элементы политики, бизнеса и всех других факторов, которые "в итоге будут полезны как для Соединенных Штатов Америки, так и для Канады".
Скандальные заявления Трампа
Напомним, президент США Дональд Трамп достаточно резко отзывался о Канаде. В частности, он захотел, чтобы Канада стала "51-м штатом" США.
Американский лидер угрожал, что может осуществить такую идею при помощи экономического давления.
В частности, Трамп ввел 25% пошлины на товары из Канады. После этого он поднял пошлины на сталь и алюминий из Канады до 50%.
Также Трамп несколько раз называл предшественника Карни Джастина Трюдо "губернатором" штата Канада.
Недавно Карни обещал, что Канада продолжит вводить ответные меры, если Трамп решит ввести новые пошлины.
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