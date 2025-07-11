Трамп уперше надасть Україні зброю своїм власним указом, – ЗМІ

За словами джерел, команда Трампа визначить зброю зі складів США для екстреної передачі Києву. Йдеться про пакет орієнтовною вартістю близько 300 мільйонів доларів. Це рішення ще мають остаточно погодити під час внутрішніх нарад у четвер. У пакеті можуть опинитися як оборонні ракети Patriot, так і наступальні ракети середньої дальності, проте остаточний перелік озброєння наразі не затверджений.

Трамп у вівторок публічно заявив, що США планують надіслати Україні більше зброї для посилення оборони. До цього адміністрація Трампа надсилала лише ту зброю, яку раніше погодив попередній президент Джо Байден, відомий своєю послідовною підтримкою Києва.

Президентські повноваження щодо скорочення військових ресурсів дозволяють главі держави оперативно перекидати зброю з національних запасів союзникам у надзвичайних ситуаціях. США загалом мають ще близько 3,86 мільярда доларів для таких екстрених поставок. Востаннє Байден використовував цей механізм у січні, схваливши передачу зброї на суму 500 мільйонів доларів.

Пентагон і Білий дім поки не надали офіційних коментарів щодо нової ініціативи Трампа.

Позиція президента-республіканця щодо України була неоднозначною: інколи він критикував обсяги американської допомоги та робив заяви, які сприймалися як прихильні до Кремля, але в окремих виступах висловлював підтримку Україні й різко висловлювався проти Росії.

Серед головних пріоритетів для України залишаються перехоплювачі ракет Patriot та мобільні реактивні системи залпового вогню GMLRS. За словами джерел, за рахунок того, що частина озброєнь уже розміщена в Європі, вони можуть бути передані на фронт у дуже короткі строки — протягом кількох днів.

Варто зазначити, що цього місяця адміністрація Трампа вже призупинила деякі поставки зброї, раніше схвалені Байденом, проте згодом частину з них все ж було відновлено. За майже 3,5 роки повномасштабної війни Конгрес США вже затвердив майже 175 мільярдів доларів допомоги та військової підтримки Україні та партнерам по НАТО.