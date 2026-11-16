Трамп уникатиме теми України на зустрічі з Путіним і Сі Цзіньпіном, - Bloomberg

Про очікуваний порядок денний переговорів агентству розповів високопосадовець американської адміністрації, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності.

За його словами, Трамп має намір використати тристоронню зустріч для обговорення війни з Іраном, але не порушуватиме питання України.

Переговори відбудуться на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у китайському Шеньчжені. Окрім тристоронньої зустрічі, запланована окрема розмова Трампа із Сі Цзіньпіном.

Навіщо Трампу ця зустріч

Bloomberg зазначає, що американський президент вирушає на переговори на тлі послаблення своїх позицій усередині країни. Республіканці зазнали нищівної поразки на проміжних виборах до Конгресу, а Трамп зіткнувся з низькими рейтингами та перспективою розслідувань із боку демократів.

За оцінкою агентства, це може підштовхувати його до активнішої дипломатії, де він має більше можливостей самостійно визначати порядок денний.

Колишній посол США при АТЕС Курт Тонг вважає, що Трамп використає поїздку для демонстрації свого міжнародного впливу.

"Президент, безсумнівно, прагнутиме використати цю поїздку, щоб знову утвердити лідерство, авторитет, продемонструвати свої державницькі здібності й, по суті, покрасуватися на міжнародній арені", - сказав він.

Які ризики для України

Попри заявлені плани не обговорювати Україну, Bloomberg зауважує, що сама зустріч Трампа з Путіним може викликати занепокоєння в Києві та західних столицях.

За оцінкою агентства, російський диктатор отримає можливість впливати на умови потенційної мирної угоди на користь Москви без участі України.

Ще однією темою саміту може стати ядерне роззброєння. Трамп раніше заявляв про бажання обговорити його з керівниками Росії та Китаю. Водночас Пекін тривалий час опирався тристороннім переговорам щодо ядерних озброєнь, оскільки його арсенал значно менший за американський і російський.