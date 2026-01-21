Трамп про Україну: ми помірно близькі до угоди

Зокрема Трамп зазначив, що США допомагають країнам НАТО підтримувати Україну, бо інакше, мовляв, "Путін би вже давно загарбав" її. Також він вчергове згадав свого попередника, 46-го президента США Джозефа Байдена та заявив, що нібито "був би початок Третьої світової".

"Стів Віткофф чудово веде переговори. Ми не розпочнемо Третю світову. Цей розвиток подій міг би закінчитися Третьою світовою, якби не ми. Але зараз ситуація трошки покращується", - сказав президент США.

Щодо питання про те, наскільки близько сторони підійшли до укладення мирної угоди, Трамп поскаржився, що думав, що він зможе швидко припинити бойові дії в Україні, але "насправді все виявилося не так".

"ООН мала би робити значно більше. Ну, все одно, ми зараз рятуємо мільйони життів", - заявив він.

За словами Трампа, Зеленський та російський диктатор Володимир Путін "взаємно ненавидять один одного", а це, мовляв, "дуже погано для домовленостей". Також, додав він, сторони нібито не можуть домовитися між собою.

"Коли Україна хоче підписати угоду, то Росія не хоче, і навпаки. Ми намагаємося зробити все можливе. Я думаю, що я би сказав, що ми помірно близькі до підписання угоди. Наприклад, коли Росія готова на якісь умови, то президент Зеленський не готовий... І коли Зеленський хоче підписати якусь угоду, то Путін не готовий. Вони ніколи не погоджуються", - поскаржився Трамп.

Він додав, що "важко досягти балансу", але США будуть далі працювати над миром в Україні, оскільки "вбивають тисячі людей кожного тижня". При цьому Трамп знову анонсував зустріч із Зеленським саме 21 січня.

"Сьогодні ввечері я зустрінуся із президентом Зеленським, і я сподіваюся, що рано чи пізно вони зможуть сісти за стіл переговорів і досягти домовленостей. Але обидва, якщо вони цього не зроблять, то вони просто дурні... Я не хочу нікого ображати, але нам потрібно все-таки досягти якихось домовленостей", - резюмував він.