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Украина - третья самая коррумпированная страна мира, - Трамп

Новости » Политика     22.11.2019 - 20:43
Украина - третья самая коррумпированная страна мира, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп призывает Украину искоренять коррупцию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина - "третья самая коррумпированная страна мира". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Трампа, он любит украинский народ, но хочет быть уверенным, оказывая ему помощь, что ее будет использовано по назначению.

" Украина - третья самая коррумпированная страна мира. Мы собираемся отправлять огромные суммы денег в страну, и они коррумпированы, они воруют деньги", - сказал Трамп.

Также он добавил, что не видит ничего плохого в том, что призывает Украину искоренять коррупцию.

Напомним, Трамп заявил, что его адвокат Руди Джулиани должен был помочь Украине преодолеть коррупцию. По словам Трампа, именно для этого он задействовал Джулиани в вопросах внешней политики связаних с Украиной.

Как сообщало РБК-Украина, временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор во время открытых слушаний по делу об импичменте Трампа заявил, что относительно Украины в Америке существовала два канала внешней политики. По его словам к неофициальному каналу, который не подчинялся Конгрессе США, входил Руди Джулиани. Именно неофициальный канал внешней политики настаивал на возобновлении расследования против компании Burisma и семьи Байдена.

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