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Україна - третя найкорумпованіша країна світу, - Трамп

Новини » Політика     22.11.2019 - 20:43
Україна - третя найкорумпованіша країна світу, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп закликає Україну викорінювати корупцію

Президент Сполучних Штатів Дональд Трамп заявив, що Україна - "третя найкорумпованіша країна світу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Трампа, він любить український народ, але хоче бути впевненим, надаючи йому допомогу, що її буде використано за призначенням.

" Україна - третя найкорумпованіша країна світу. Ми збираємося відправляти величезні суми грошей у країну, і вони корумповані, вони крадуть гроші", - сказав Трамп.

Також він додав, що не бачить нічого поганого в тому, що закликає Україну викорінювати корупцію.

Нагадаємо, Трамп заявив, що його адвокат Руді Джуліані повинен був допомогти Україні подолати корупцію. За словами Трампа, саме для цього він задіяв Джуліані в питаннях зовнішньої політики пов'язаних з Україною.

Як повідомляло РБК-Україна, тимчасовий повірений США у справах України Вільям Тейлор під час відкритих слухань у справі про імпічмент Трампа заявив, що стосовно України в Америці існувала два канали зовнішньої політики. За його словами до неофіційного каналу, який не підкорявся Конгресі США, входив Руді Джуліані. Саме неофіційний канал зовнішньої політики наполягав на відновленні розслідування проти компанії Burisma і сім'ї Байдена.

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