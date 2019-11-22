Джулиани должен был бороться с коррупцией в Украине, - Трамп

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп опасался, что выделенные деньги США Украине могли похитить украинские чиновники

Президент США Дональд Трампа заявил, что его адвокат Руди Джулиани должен был помочь Украине побороть коррупцию. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, именно для этого он задействовал Джулиани в вопросах внешней политики связанных с Украиной.

"Руди Джулиани - один из величайших борцов с преступностью всех времен. Мы собираемся отправлять огромные суммы денег в страну, и они коррумпированы, они крадут деньги, и они поступают на банковский счет каждого. Украина известна как коррупционная страна, поэтому Джулиани был нужным человеком для такой работы", - сообщил Трамп.

Напомним, ранее временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор во время открытых слушаний по делу об импичменте Трампа заявил, что в отношении Украины в Америке существовала два канала внешней политики. По его словам к неофициальному каналу, который не подчинялся Конгрессе США, входил Руди Джулиани. Именно неофициальный канал внешней политики настаивал на возобновлении расследования против компании Burisma и семьи Байденов.

Также РБК-Украина писало, что в США начали расследование в отношении Руди Джулиани. Дело против Джулиани может включать обвинения в нарушении законов против подкупа иностранных должностных лиц или даже заговора, что представляет серьезную угрозу Трампу. В частности, прокуроры расследуют, получал ли Джулиани выгоду от газового бизнеса в Украине, который поддерживали его клиенты.