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Трамп угрожает Болтону уголовной ответственностью за публикацию мемуаров

Новости » В мире     16.06.2020 - 05:45
Трамп угрожает Болтону уголовной ответственностью за публикацию мемуаров
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Болтона пытаются заставить удалить секретную информацию из книги воспоминаний

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон нарушит закон и будет привлечен к уголовной ответственности, если будут опубликованы его мемуары. Книга Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" должна выйти 23 июня.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Reuters.

"Я буду считать каждый разговор со мной как с президентом секретным. Так что это будет означать, что если он написал книгу и выпустит книгу, он нарушил закон. Это называется уголовной ответственностью", - сказал он.

При этом Трамп признался, что не читал мемуары Болтона.

В свою очередь генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что министерство юстиции пытается заставить Болтона "удалить секретную информацию".

Книга Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" должна выйти 23 июня. Издательство Simon & Schuster отмечает, что книга предоставляет инсайдерскую информацию о "непоследовательном, непроизвольном процессе принятия решений" Трампом.

Издание сообщает, что в книге подробно описываются отношения Трампа с Китаем, Россией, Украиной, Северной Кореей, Ираном, Великобританией, Францией и Германией.

"Это книга, которую Дональд Трамп не хочет, чтобы вы читали", - заявили в издательстве.

Напомним, что Белый дом планировал запретить публиковать мемуары бывшему советнику Трампа по национальной безопасности Джону Болтону, пока с них не будут удалены засекреченные данные.

В рукописи книги воспоминаний Болтон в частности написал, что Трамп лично связывал приостановку военной помощи Украине с расследованием против бывшего вице-президента Джо Байдена.

По информации The Washington Post, Трамп лично призвал заблокировать публикацию книги своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины Дональд ТрампДжон Болтон
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