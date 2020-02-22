Трамп лично приказал блокировать книгу Болтона, - WP

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Трамп в разговоре с сотрудниками своей администрации назвал Болтона предетелем

Президент США Дональд Трамп лично призвал заблокировать публикацию книги своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации газеты, Трамп в разговоре с сотрудниками своей администрации назвал Болтона "предателем".

Также он заявил своим юристам, что Болтону нельзя разрешать публиковать что-либо, касающееся общения с ним на тему национальной безопасности, так как все эти сведения являются секретными.

Кроме того Трамп заявил, что книга Болтона, повествующая о его деятельности в Белом доме, не должна быть издана до выборов, которые пройдут в стране в ноябре.

Напомним, что Белый дом планирует запретить публиковать мемуары бывшему советнику Трампа по национальной безопасности Джону Болтону, пока с них не будут удалены засекреченные данные. Разглашение секретной информации может повредить безопасности США.

В рукописи еще неопубликованной книги воспоминаний Джона Болтона говорится о том, что Трамп лично связывал приостановку военной помощи Украине с расследованием против бывшего вице-президента Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп опроверг заявление советника по национальной безопасности президента Джона Болтона о блокировке военной помощи для Украины. Трамп считает, что Болтон сделал такое заявление только для того, чтобы продать свою книгу.