Трамп обвинил администрацию Обамы в задержке помощи Украине

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

По его словам, демократы во время выступления отказались упоминать, что администрация бывшего президента-демократа задерживала помощь Украине

Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию его предшественника Барака Обамы в задержке помощи Украине. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, демократы во время выступления отказались упоминать, что администрация бывшего президента-демократа задерживала помощь Украине.

"Демократы и Шифти Шифф, чье выступление перед Сенатом было загружено ложью и искажениями, отказываются упоминать, что администрация Обамы отказала в помощи многим странам, включая Украину, Пакистан, Филиппины, Египет, Гондурас и Мексику. Охота на ведьм", - написал он.

Напомним, ранее в США опубликовали полные версии документов о задержке помощи Украине. Документы доказывают, что Майк Даффи имел четкое указание от Дональда Трампа задержать военную помощь Украине.

Напомним, журналисты газеты New York Times в одной из своих последних публикаций относительно Украины написали, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине. Информацию опубликовали на основании проведенных десятков интервью с людьми, близкими к ситуации.