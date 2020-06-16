Трамп погрожує Болтону кримінальною відповідальністю за публікацію мемуарів

Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Болтона намагаються змусити видалити секретну інформацію з книги спогадів

Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон порушить закон і буде притягнутий до кримінальної відповідальності, якщо будуть опубліковані його мемуари. Книга Болтона "Кімната, де це сталося: мемуари Білого дому" повинна вийти 23 червня.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє Reuters.

"Я буду рахувати кожну розмову зі мною як з президентом секретним. Так що це буде означати, що якщо він написав книгу і випустить книгу, він порушив закон. Це називається кримінальною відповідальністю", - сказав він.

При цьому Трамп зізнався, що не читав мемуари Болтона.

У свою чергу генеральний прокурор США Вільям Бар заявив, що міністерство юстиції намагається змусити Болтона "видалити секретну інформацію".

Книга Болтона "Кімната, де це сталося: мемуари Білого дому" повинна вийти 23 червня. Видавництво Simon & Schuster зазначає, що книга надає інсайдерську інформацію про "непослідовний, мимовільний процес прийняття рішень" Трампом.

Видання повідомляє, що у книзі докладно описуються відносини Трампа з Китаєм, Росією, Україною, Північною Кореєю, Іраном, Великобританією, Францією і Німеччиною.

"Це книга, яку Дональд Трамп не хоче, щоб ви читали", - заявили у видавництві.

Нагадаємо, що Белый дім планував заборонити публікувати мемуари колишнього радника Трампа з національної безпеки Джону Болтону, поки з них не будуть видалені засекречені дані.

В рукописі книги спогадів Болтон зокрема написав, що Трамп особисто пов'язував припинення військової допомоги Україні з розслідуванням проти колишнього віце-президента Джо Байдена.

За інформацією The Washington Post, Трамп особисто закликав заблокувати публікацію книги свого колишнього радника з нацбезпеки Джона Болтона.

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Автор: Надія Собенко