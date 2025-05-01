Трамп угодою про надра роздав Зеленському "роял-флеш", - Бессент

"Ви знаєте, як президент Трамп сказав в Овальному кабінеті Зеленському: "У вас немає козирів". Ну, знаєте що? Президент Трамп роздав йому роял-флеш", - сказав Бессент.

За його словами, відтепер можна взяти ці "карти" і показати їх керівництву Росії, наголошуючи, що між цілями народів США та України "немає розбіжностей".

Як відомо, роял-флеш (royal flush) - найкраща комбінація в покері, що складається з п'яти старших карт однієї масті - від десятки до туза.

Нагадаємо, під час суперечки Трампа та Зеленського в Овальному кабінеті у лютому цього року, американський президент заявив, що в України немає козирів у війні з Росією.

Своєю чергою президент України відповів на це, що він не грає в карти, на що Трамп сказав, що "ви граєте життями мільйонів людей".