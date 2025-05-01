ua en ru
Чт, 01 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Трампа вважають, що угода з Україною про надра вплине на переговори з РФ: як саме

Вашингтон, Четвер 01 травня 2025 16:32
UA EN RU
У Трампа вважають, що угода з Україною про надра вплине на переговори з РФ: як саме Фото: міністр фінансів США Скотт Бессент (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Угода України і США про надра стала "сильним сигналом" для Кремля. Вона також зміцнить позиції на мирних переговорах з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра фінансів США Скотта Бессента, якого цитує Sky News.

"Угода покаже російському керівництву, що між українським народом та американським народом, між нашими цілями немає жодної різниці", - сказав глава Мінфіну США в ефірі Fox News.

За його словами, ця угода є взаємовигідною для США і України, оскільки американські бізнеси зможуть заробляти за умови "процвітання" української економіки.

"Це повноцінне економічне партнерство. Це не просто рідкісноземельні корисні копалини, це інфраструктура, це енергетика. Тож тут є можливість для обох сторін справді виграти", - додав Бессент.

Американський міністр назвав угоду між Україною та США "сигналом" для РФ.

"Це потужний сигнал російському керівництву, і це дає президенту Трампу можливість вести переговори з Росією на ще більш міцній основі", - заявив Бессент.

Угода України і США

Нагадаємо, Україна та США підписали угоду про економічне партнерство між країнами. Угода передбачає доступ США до українських ресурсів, а також створення інвестиційного фонду відбудови.

До цього Україна та США підписали відповідний меморандум, який був першим кроком на шляху до партнерства.

У тексті угоди зазначено, що вона стосується 57 видів мінералів, зокрема і критичних та стратегічно важливих.

Більше про угоду між Україною та США та що вона дає - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна Дональд Трамп Мирні переговори Війна в Україні
NEWS
Замах на Стерненка: СБУ розкрила деталі нападу на волонтера
Замах на Стерненка: СБУ розкрила деталі нападу на волонтера
DAILY
Замкомандира "Тайфуну" Павло Гвозденко: Вчорашні геймери вже знищили "Борисоглебск-2"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Замкомандира "Тайфуну" Павло Гвозденко: Вчорашні геймери вже знищили "Борисоглебск-2"