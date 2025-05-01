Трамп соглашением о недрах раздал Зеленскому "роял-флеш", - Бессент

"Вы знаете, как президент Трамп сказал в Овальном кабинете Зеленскому: "У вас нет козырей". Ну, знаете что? Президент Трамп раздал ему роял-флеш", - сказал Бессент.

По его словам, отныне можно взять эти "карты" и показать их руководству России, подчеркивая, что между целями народов США и Украины "нет разногласий".

Как известно, роял-флеш (royal flush) - лучшая комбинация в покере, состоящая из пяти старших карт одной масти - от десятки до туза.

Напомним, во время спора Трампа и Зеленского в Овальном кабинете в феврале этого года, американский президент заявил, что у Украины нет козырей в войне с Россией.

В свою очередь президент Украины ответил на это, что он не играет в карты, на что Трамп сказал, что "вы играете жизнями миллионов людей".