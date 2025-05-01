Трамп соглашением о недрах раздал Зеленскому "роял-флеш", - Бессент

Президент США Дональд Трамп подписанием соглашения о недрах раздал президенту Украины Владимиру Зеленскому "роял-флеш" в мирных переговорах с Россией.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр финансов США Скотт Бессент заявил в эфире Fox Business.
"Вы знаете, как президент Трамп сказал в Овальном кабинете Зеленскому: "У вас нет козырей". Ну, знаете что? Президент Трамп раздал ему роял-флеш", - сказал Бессент.
По его словам, отныне можно взять эти "карты" и показать их руководству России, подчеркивая, что между целями народов США и Украины "нет разногласий".
Как известно, роял-флеш (royal flush) - лучшая комбинация в покере, состоящая из пяти старших карт одной масти - от десятки до туза.
Напомним, во время спора Трампа и Зеленского в Овальном кабинете в феврале этого года, американский президент заявил, что у Украины нет козырей в войне с Россией.
В свою очередь президент Украины ответил на это, что он не играет в карты, на что Трамп сказал, что "вы играете жизнями миллионов людей".
Сегодня, 1 мая, Украина и США подписали соглашение о недрах, которое обсуждалось в течение нескольких месяцев. Со стороны Украины документ подписала первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко, а со стороны США - министр финансов Скотт Бессент.
Соглашение предусматривает, что две страны создадут инвестиционный фонд, средства в который будут поступать с продажи украинских полезных ископаемых.
Документ закрепляет важные для нашей страны пункты, и при этом остается выгодным для обоих государств. В частности, недра остаются в украинской собственности.
В то же время в соглашении не говорится о каких-либо долгах Украины перед США за ту помощь, которую Вашингтон предоставил ранее.
Как отметили в Белом доме, США хотят очень быстро начать реализацию соглашения о недрах с Украиной. Цель Вашингтона - "вернуть деньги американским налогоплательщикам".
Также Бессент заявил, что соглашение Украины и США о недрах стало "сильным сигналом" для Кремля. Оно также укрепит позиции на мирных переговорах с РФ.
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