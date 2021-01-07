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Трамп удалил скандальные твиты после заморозки аккаунта в Twitter

Вашингтон, Четверг 07 января 2021 10:22
Трамп удалил скандальные твиты после заморозки аккаунта в Twitter
Фото: Дональд Трам (flickr com gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

Действующий американский президент Дональд Трамп удалил скандальные твиты, из-за которого на фоне беспорядков в США сервис микроблогов Twitter заморозил его аккаунт. Ожидается, что доступ будет возобновлен уже 7 января.

Об этом в Twitter сообщил журналист агентства Bloomberg Курт Вагнер.

По его словам, представитель Twitter подтвердил, что Трамп удалил твиты с нарушениями.

"Представитель компании подтвердил, что Трамп действительно удалил твиты с нарушениями... Неизвестно, во сколько точно Трамп удалил твиты, но, вероятно, утром он вернет доступ к своему аккаунту", - отметил Вагнер.

Напомним, Twitter заморозил аккаунт Трампа на 12 часов и пригрозил постоянной блокировкой, если он не удалит три твита, которые нарушают правила социальной сети. В частности, в своих твитах он заявил, что победа на выборах была якобы украдена у него.

До этого соцсеть Facebook и видео-платформа YouTube удалили видеообращение президента Трампа, в котором он снова утверждал о фальсификациях. В этом же обращении он призвал своих сторонников покинуть здание Конгресса.

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Новости Украины Политика Соединенные Штаты АмерикиTwitterДональд Трамп

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