Трамп видалив скандальні твіти після заморозки аккаунта в Twitter

Фото: Дональд Трам (flickr com gageskidmore)

Чинний американський президент Дональд Трамп видалив скандальні твіти, через які на тлі заворушень у США сервіс мікроблогів Twitter заморозив його аккаунт. Очікується, що доступ буде відновлено вже 7 січня.

Про це у Twitter повідомив журналіст агентства Bloomberg Курт Вагнер.

За його словами, представник Twitter підтвердив, що Трамп видалив твіти з порушеннями. "Представник компанії підтвердив, що Трамп дійсно видалив твіти з порушеннями ... Невідомо, скільки точно Трамп видалив твіт, але, ймовірно, вранці він поверне доступ до свого облікового запису", - зазначив Вагнер.

Нагадаємо, Twitter заморозив акаунт Трампа на 12 годин і пригрозив постійним блокуванням, якщо він не видалить три твіти, які порушують правила соціальної мережі. Зокрема, у своїх твітах він заявив, що перемогу на виборах було нібито вкрадено у нього.

До цього соцмережа Facebook і відео-платформа YouTube видалили відеозвернення президента Трампа, в якому він знову стверджував про фальсифікації. У цьому ж зверненні він закликав своїх прихильників залишити будівлю Конгресу.