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Трамп і Трюдо обговорили ситуацію в Гонконзі і відносини з Китаєм

Новини » Політика    17.08.2019 - 03:10
Трамп і Трюдо обговорили ситуацію в Гонконзі і відносини з Китаєм
Фото: Джастін Трюдо і Дональд Трамп (pm.gc.ca)

Лідери також обговорили арешт Китаєм двох канадців

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорили протести Гонконзі і затримання двох канадців урядом Китаю. Про це передає РБК-Україна з посиланням на сайт Трюдо.

Китай затримав двох канадських громадян незабаром після того, як поліція заарештувала фінансового директора Huawei Technologies Co Мен Ваньчжоу за ордером США у Ванкувері в грудні. Трюдо припускає, що немає ніяких ознак звільнення громадян до жовтневих національних виборів.

Обговорити цю ситуацію з керівництвом Китаю можливо вдасться Трампу на тлі підготовки угоди про торгівлю між Вашингтоном і Пекіном.

У цьому контексті "два лідери обговорили відносини з Китаєм і подальші події у Гонконгу", - йдеться в заяві.

"На вихідних очікуються нові масові демонстрації в Гонконзі. Китай уподібнив все більш жорстокі протести тероризму і попередив, що може використовувати силу, щоб придушити їх. Трамп закликав президента Китаю Сі Цзіньпіна зустрітися з протестувальниками, щоб розрядити напруженість", - йдеться в повідомленні.

Трюдо і Трамп також підтвердили свою підтримку нової північноамериканської угоди про вільну торгівлю і привітали роботу щодо її ратифікації.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що за даними розвідки США Китай стягує війська до кордону з Гонконгом.

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Новини України Дональд ТрампГонконгДжастин Трюдо
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