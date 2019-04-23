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Трамп требует от NYT извинений на коленях

Новости » Политика    23.04.2019 - 16:43
Трамп требует от NYT извинений на коленях
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Ранее издание опубликовало колонку, автор которой призвал СМИ признать, что они были не правы насчет сговора Трампа с РФ

Президент США Дональд Трамп требует извинений от издания New York Times и настаивает, что извиниться сотрудники должны на коленях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение американского лидера в Twitter.

Ранее издание опубликовало колонку, автор которой призвал СМИ признать, что они были не правы насчет сговора Дональда Трампа с Российской Федерацией. 

"Мне интересно, извинится ли The New York Times передо мной во второй раз, как они сделали после выборов 2016 года. На этот раз извинение должно быть больше и пройти лучше. На этот раз им придется опуститься на колени и попросить прощения - они действительно враги народа!" - написал Трамп.

Издание The New York Times регулярно публикует критические статьи о президенте США. В частности, в контексте вмешательства РФ в выборы в Соединенных Штатах газета писала со ссылкой на свои источники о контактах Трампа и его советников с представителями России, а также представителями основанной Джулианом Ассанжем организации WikiLeaks.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Дональд Трамп в Twitter заявил, что не видит оснований для запуска процедуры импичмента против него. По его словам, только серьезные преступления и нарушения могут привести к импичменту.

Напомним, Дональд Трамп раскритиковал отдельные показания, которые содержатся в опубликованном отчете специального прокурора Роберта Мюллера по расследованию вероятного вмешательства России в американские выборы в 2016 году.

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