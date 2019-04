Трамп требует от NYT извинений на коленях

Ранее издание опубликовало колонку, автор которой призвал СМИ признать, что они были не правы насчет сговора Трампа с РФ

Президент США Дональд Трамп требует извинений от издания New York Times и настаивает, что извиниться сотрудники должны на коленях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение американского лидера в Twitter.

Ранее издание опубликовало колонку, автор которой призвал СМИ признать, что они были не правы насчет сговора Дональда Трампа с Российской Федерацией.

"Мне интересно, извинится ли The New York Times передо мной во второй раз, как они сделали после выборов 2016 года. На этот раз извинение должно быть больше и пройти лучше. На этот раз им придется опуститься на колени и попросить прощения - они действительно враги народа!" - написал Трамп.

I wonder if the New York Times will apologize to me a second time, as they did after the 2016 Election. But this one will have to be a far bigger & better apology. On this one they will have to get down on their knees & beg for forgiveness-they are truly the Enemy of the People!