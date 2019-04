Трамп вимагає від NYT вибачення на колінах

Раніше видання опублікувало колонку, автор якої закликав ЗМІ визнати, що вони були не праві щодо змови Трампа з РФ

Президент США Дональд Трамп вимагає вибачень від видання New York Times і наполягає, що вибачитися співробітники повинні на колінах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення американського лідера в Twitter.

Раніше видання опублікувало колонку, автор якої закликав ЗМІ визнати, що вони були не праві щодо змови Дональда Трампа з Російською Федерацією.

"Мені цікаво, чи вибачиться The New York Times переді мною вдруге, як вони зробили після виборів 2016 року. На цей раз вибачення повинно бути більше і краще пройти. На цей раз їм доведеться опуститися на коліна і попросити вибачення - вони дійсно вороги народу!" - написав Трамп.

I wonder if the New York Times will to apologize me a second time, as they did after the 2016 Election. But this one will have to be a far bigger & better apology. On this one they will have to get down on their knees & beg for forgiveness-they are truly the Enemy of the People!