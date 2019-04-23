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Трамп вимагає від NYT вибачення на колінах

Новини » Політика    23.04.2019 - 16:43
Трамп вимагає від NYT вибачення на колінах
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Раніше видання опублікувало колонку, автор якої закликав ЗМІ визнати, що вони були не праві щодо змови Трампа з РФ

Президент США Дональд Трамп вимагає вибачень від видання New York Times і наполягає, що вибачитися співробітники повинні на колінах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення американського лідера в Twitter.

Раніше видання опублікувало колонку, автор якої закликав ЗМІ визнати, що вони були не праві щодо змови Дональда Трампа з Російською Федерацією.

"Мені цікаво, чи вибачиться The New York Times переді мною вдруге, як вони зробили після виборів 2016 року. На цей раз вибачення повинно бути більше і краще пройти. На цей раз їм доведеться опуститися на коліна і попросити вибачення - вони дійсно вороги народу!" - написав Трамп.

Видання The New York Times регулярно публікує критичні статті про президента США. Зокрема, в контексті втручання росії у вибори в Сполучених Штатах газета писала з посиланням на свої джерела про контакти Трампа та його радників з представниками Росії, а також представниками заснованої організації WikiLeaks Джуліаном Ассанжем.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Дональд Трамп в Twitter заявив, що не бачить підстав для запуску процедури імпічменту проти нього. За його словами, тільки серйозні злочини і порушення можуть призвести до імпічменту.

Нагадаємо, Дональд Трамп розкритикував окремі свідчення, які містяться в опублікованому звіті спеціального прокурора Роберта Мюллера з розслідування ймовірного втручання Росії в американські вибори в 2016 році.

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