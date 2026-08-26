Трамп не тиснув на Зеленського щодо Донбасу і сказав РФ "воюйте за цю землю", - Келлог

Що Трамп сказав Путіну

Келлог розкрив, чи Трамп вимагав у президента України Володимира Зеленського віддати всю територію Донбасу Росії.



Путін марно сподівався, що президент США Дональд Трамп змусить Зеленського - той цього не робив.

"Трамп особисто не тиснув на президента Зеленського, щоб той добровільно віддав Донбас чи Донецьку область. Здається, це стало зрозуміло під час саміту на Алясці", - уточнив Келлог.

Він додав, що Трамп озвучив такий меседж: "якщо вам потрібна ця земля, воюйте за неї".

Також Келлог заявив, що Трамп і Путін мають давні особисті стосунки. Президент США уже використав усі можливі дипломатичні інструменти, щоб закінчити війну Росії проти України.

Раніше РБК-Україна писало, що Келлог у 2025-ому вважав, що війна завершиться протягом року. Але прогноз не справдився.

Також повідомлялося, що, за словами Келлога, відносини президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського стали кращими.