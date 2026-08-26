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Келлог зробив важливу заяву про відносини Трампа та Зеленського

10:46 26.08.2026 Ср
2 хв
Також він уточнив, як Україні впливатиме на Трампа
aimg Анастасія Никончук
Келлог зробив важливу заяву про відносини Трампа та Зеленського Фото: Кіт Келлог (GettyImages)
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Відносини президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського згодом стали кращими, проте для ефективної взаємодії Вашингтона та Києва важливо працювати не лише на рівні глав держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю колишнього спецпредставника Трампа Кіта Келлога журналістці Наталії Мосейчук.

Відносини Трампа та Зеленського

Келлог вважає, що між Трампом та Зеленським сформувалися відносини стриманої поваги.

За його словами, обидва політики мають схожі риси характеру, через що їхнє спілкування часом нагадує взаємодію однакових полюсів магніту.

При цьому Келлог назвав Зеленського мужньою людиною, оскільки вона керує країною в умовах повномасштабної війни.

Американський представник зазначив, що останнім часом відносини двох президентів покращали.

Він також пояснив, що одна з причин його роботи в Україні полягає в бажанні краще зрозуміти ситуацію на місці та визначити, яке послання слід передати Трампу.

Важливі радники

Келлог вважає, що Києву слід приділяти більше уваги взаємодії із представниками американської адміністрації, які безпосередньо впливають на рішення президента. Як приклад він назвав Марко Рубіо, Скотта Бессента та Піта Хегсета.

"Якщо ви хочете дійсно мати вплив, працюйте з радниками", - заявив Келлог, наголосивши, що саме на цьому рівні можна добиватися конкретних змін.

За його словами, Трамп прагне завершити війну та болісно сприймає людські втрати. Келлог також відкинув твердження про те, що після конфлікту Зеленського та Трампа в Овальному кабінеті у лютому 2025 року американська сторона нібито обговорювала заміну українського президента.

Він наголосив, що особисто був присутнім під час тієї зустрічі і не чув подібних пропозицій.

За словами Келлога, подія стала результатом того, що два президенти втратили контакт один з одним, проте згодом обидва були готові відновити діалог.

Нагадуємо, що за оцінкою Кіта Келлога, розраховувати на швидке завершення війни поки що не доводиться, оскільки російський диктатор Володимир Путін не готовий припиняти бойові дії.

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Кіт Келлог Володимир Зеленський Дональд Трамп
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