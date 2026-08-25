Чи мобілізуватимуть жінок в Україні: у ЦПД відповіли після слів Келлога

Після заяви спецпредставника президента США Кіта Келлога про мобілізацію жінок в Україні в ЦПД наголосили, що примусової мобілізації жінок у країні не відбувається і не планується. Жінки можуть вступати до Сил оборони виключно добровільно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію глави ЦПД Андрія Коваленка у Telegram.

В Україні не проводиться та не планується обов'язкова мобілізація жінок. Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зробив однозначну заяву після слів спецпредставника президента США Кіта Келлога щодо можливого залучення жінок до військової служби.

Що заявив Келлог

Келлога запитали, чи вважає він за необхідну мобілізацію жінок в Україні.

"Чи вважаю я, що жінки мають бути мобілізовані? Моя відповідь - так. Тому що вони воюють не гірше за чоловіків. Дуже важливо, щоб жінки як частина суспільства йшли на службу. Я і на особистому, і на професійному рівні взагалі не бачу в цьому проблеми", - заявив американський представник.

Келлог також зазначив, що його дружина та дочка є військовослужбовцями.

Що відповіли в Україні

Коваленко наголосив, що українські жінки можуть вступати на військову службу виключно добровільно. За його словами, жодних рішень щодо мобілізації жінок в Україні немає та не буде.

Глава ЦПД також заявив, що російська сторона використовує тему мобілізації жінок для поширення дезінформації, у тому числі на тлі таких публічних заяв.