Трамп не давил на Зеленского насчет Донбасса и сказал РФ "воюйте за эту землю", - Келлог

Что Трамп сказал Путину

Келлог раскрыл, потребовал ли Трамп у президента Украины Владимира Зеленского отдать всю территорию Донбасса России.



Путин тщетно надеялся, что президент США Дональд Трамп заставит Зеленского - тот этого не делал.

"Трамп лично не давил на президента Зеленского, чтобы тот добровольно отдал Донбасс или Донецкую область. Кажется, это стало понятно во время саммита на Аляске", - уточнил Келлог.

Он добавил, что Трамп озвучил такой месседж: "если вам нужна эта земля, сражайтесь за нее".

Также Келлог заявил, что Трамп и Путин имеют давние личные отношения. Президент США уже использовал все возможные дипломатические инструменты, чтобы завершить войну России против Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что Келлог в 2025-м считал, что война завершится в течение года. Но прогноз не сбылся.

Также сообщалось, что, по словам Келлога, отношения президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского стали лучше.