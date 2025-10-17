Трамп про тиск на РФ: Якщо проявимо гнучкість, війна в Україні може швидко закінчитися

Під час зустрічі у Вашингтоні Трампа запитали, чи очікує він допомоги від Китаю у завершенні війни в Україні та чи має Пекін чинити тиск на Росію. Політик відповів, що конфлікт можна завершити досить швидко - якщо проявити гнучкість у діях.

"Я б хотів, щоб це закінчилося раніше. Я маю на увазі, що у нас є шанс швидко завершити війну, якщо ми проявимо гнучкість", - сказав він.

За словами Трампа, Сполучені Штати не несуть людських втрат і фактично не витрачають власні кошти, адже партнери покривають витрати на боєприпаси та озброєння.

"Ми не втрачаємо людей. Ми не витрачаємо гроші. Нам платять за боєприпаси, ракети та все інше, що ми надсилаємо до Європейського Союзу. Але й до НАТО, але це дуже схоже", - пояснив Трамп.

Він також нагадав про досягнуті торгівельні та оборонні домовленості з Європейським Союзом і Альянсом. На його думку, ці кроки створюють підґрунтя для завершення війни.

"Ми щойно уклали дуже справедливу торгівельну угоду з Європейським Союзом і дуже гарну угоду з НАТО. Вони платять за все це. Ми тут не для того. Ми тут, щоб рятувати тисячі життів щотижня. І я думаю, що у нас є дуже хороший шанс довести цю війну до кінця", - наголосив Трамп.