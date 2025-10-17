Трамп о давлении на РФ: Если проявим гибкость, война в Украине может быстро закончиться

Во время встречи в Вашингтоне Трампа спросили, ожидает ли он помощи от Китая в завершении войны в Украине и должен ли Пекин оказывать давление на Россию. Политик ответил, что конфликт можно завершить достаточно быстро - если проявить гибкость в действиях.

"Я бы хотел, чтобы это закончилось раньше. Я имею в виду, что у нас есть шанс быстро завершить войну, если мы проявим гибкость", - сказал он.

По словам Трампа, Соединенные Штаты не несут человеческих потерь и фактически не тратят собственные средства, ведь партнеры покрывают расходы на боеприпасы и вооружение.

"Мы не теряем людей. Мы не тратим деньги. Нам платят за боеприпасы, ракеты и все остальное, что мы отправляем в Европейский Союз. Но и в НАТО, но это очень похоже", - пояснил Трамп.

Он также напомнил о достигнутых торговых и оборонных договоренностях с Европейским Союзом и Альянсом. По его мнению, эти шаги создают основу для завершения войны.

"Мы только что заключили очень справедливое торговое соглашение с Европейским Союзом и очень хорошее соглашение с НАТО. Они платят за все это. Мы здесь не для того. Мы здесь, чтобы спасать тысячи жизней каждую неделю. И я думаю, что у нас есть очень хороший шанс довести эту войну до конца", - подчеркнул Трамп.