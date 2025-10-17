RU

Трамп о давлении на РФ: Если проявим гибкость, война в Украине может быстро закончиться

Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности быстро завершить войну в Украине, если действовать гибко, и отметил роль Соединенных Штатов в спасении жизней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время встречи в Вашингтоне Трампа спросили, ожидает ли он помощи от Китая в завершении войны в Украине и должен ли Пекин оказывать давление на Россию. Политик ответил, что конфликт можно завершить достаточно быстро - если проявить гибкость в действиях.

"Я бы хотел, чтобы это закончилось раньше. Я имею в виду, что у нас есть шанс быстро завершить войну, если мы проявим гибкость", - сказал он.

По словам Трампа, Соединенные Штаты не несут человеческих потерь и фактически не тратят собственные средства, ведь партнеры покрывают расходы на боеприпасы и вооружение.

"Мы не теряем людей. Мы не тратим деньги. Нам платят за боеприпасы, ракеты и все остальное, что мы отправляем в Европейский Союз. Но и в НАТО, но это очень похоже", - пояснил Трамп.

Он также напомнил о достигнутых торговых и оборонных договоренностях с Европейским Союзом и Альянсом. По его мнению, эти шаги создают основу для завершения войны.

"Мы только что заключили очень справедливое торговое соглашение с Европейским Союзом и очень хорошее соглашение с НАТО. Они платят за все это. Мы здесь не для того. Мы здесь, чтобы спасать тысячи жизней каждую неделю. И я думаю, что у нас есть очень хороший шанс довести эту войну до конца", - подчеркнул Трамп.

 

Поставка оружия Украине

Напомним, недавно Трамп во время интервью журналистам рассказал о схеме поставок оружия Украине.

По его словам, Соединенные Штаты сами не отправляют оружие напрямую.

"Оружие отправляется в НАТО, а НАТО потом присылает нам чек. Они платят нам за информацию, и им (украинцам. - ред.) потребуется больше оружия, и мы рассматриваем возможность это сделать", - сказал Трамп.

