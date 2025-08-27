Трамп про тиск на Путіна: є дуже серйозний план, але я хочу досягти миру

Президент США Дональд Трамп заявив, що у нього є дуже серйозний план щодо тиску на РФ. Однак все ж сподівається завершити війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.
Під час розмови з журналістами Трампа спитали, які є наслідки того, що глава Кремля Володимир Путін не погодився на його умови після саміту на Алясці. І крім того, чи можна сказати, що керівник РФ знову під тиском. На це Трамп сказав наступне:
"Я хочу, щоб ця угода була завершена. У мене є дуже серйозний план, якщо доведеться його застосувати, але моє головне бажання - покласти цьому край", - заявив президент США.
На думку Трампа, Путін в багатьох аспектах готовий, однак за його словами, буває так, що глава Кремля готовий, а президент України Володимир Зеленський нібито ні.
"Це виглядає приблизно так: "А хто сьогодні готовий сісти за стіл?". Мені потрібно зібрати обох одночасно, і я хочу, щоб усе це закінчилося", - заявив Трамп.
Водночас американський лідер додав, що США мають економічні санкції. Він наголосив, що мова йде саме про економічний тиск, бо він не хоче довести ситуацію до світової війни.
Нагадаємо, в ніч на 16 серпня Трамп провів зустріч з Путіним на Алясці, а вже 18 числа прийняв Зеленського і європейських лідерів у Білому домі. Ключовою темою цих зустрічей було питання завершення війни в Україні.
Зокрема, після саміту 18 серпня Трамп анонсував, що розпочав підготовку двосторонньої зустрічі між Зеленським і Путіним, після чого відбудеться ще одна зустріч, де вже буде і він сам. Причому Трамп сказав, що Путін пообіцяв йому зустрітися із Зеленським.
Здавалося, що все йде до логічного завершення, проте з боку Росії пролунали неоднозначні заяви.
Зокрема, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія лише запропонувала підвищити рівень делегацій на переговорах. Що стосується самих переговорів на рівні лідерів, за словами Лаврова, РФ визнає Зеленського "главою режиму" і готова зустрітися, але з підписанням документів є питання.
Він знову почав піднімати пропагандистську тему про нібито нелегітимність Зеленського, заявивши, що питання легітимності "дуже важливе".